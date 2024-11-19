Атака на ракетный арсенал в Брянской области: Генштаб ВСУ сообщил детали

В ночь на 19 ноября в русском Брянске было неспокойно. Так, подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 г. центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По состоянию на 02:30 этой ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

"Поражение складов с боеприпасами для армии российских окупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться. Продолжение следует...", – заинтриговали в Генштабе.

Напомним, в Брянской области России в ночь на 19 ноября беспилотники атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны. Местные жители запечатлели на видео взрывы и вспышки в небе. Как известно, там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.

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