"Украинская механизированная наступательная операция" на территории Курской области, которая началась 6 августа, продолжается в рамках операции на территории России. Украинские силы находятся в районах до 35 километров от международной границы с Сумской областью.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что геолокационные кадры и российские заявления говорят — будто украинские силы продолжали быстрое продвижение дальше в Курскую область.

"Однако "украинские войска", несомненно, не контролируют всю территорию "в пределах максималистических требований России по продвижению Украины в Курской области". Отсутствие согласованного ответа России на "вторжение" и заявленная скорость продвижения ВСУ указывают на то, что "украинские силы смогли достичь оперативной неожиданности вдоль границы с РФ", — говорится в отчете.

Российские милблогеры выступили с противоречивыми заявлениями по поводу украинских позиций в Судже, что примерно в 10 км от международной границы. Одни милблогеры утверждали, что этот населенный пункт был захвачен полностью, а некоторые считают, что только его часть. Более того, некоторые утверждают, что ВСУ также продвинулись дальше к северу от Суджи вдоль трассы 38К-024 возле Анастасьевки.

Геолокационные кадры за 7 и 8 августа показывают, как украинские силы действуют в районе Гончаровки и севернее Заолешенко. Впрочем, один российский милблогер утверждает, что Гончаровка захвачена. Геолокационная фотография показывает, что украинские силы действуют в Новоивановке. Впрочем, появилась информация, что Новоивановка и Богдановка были взяты.

Российские милблогеры утверждали, что украинские силы продвинулись северо-западнее Суджи до Малой Локни и до окрестностей Черкасского Поречья; к северо-востоку от города – в районе Кругленького, Мартыновки, Большого Солдатского; к востоку — возле Мирного.

Российские милблогеры утверждали, что небольшие украинские бронетанковые группы продвигаются дальше в российский тыл и обходят российские укрепления, прежде чем вступить в боевые действия с российскими силами, а затем отступить от боевых действий, не пытаясь консолидировать контроль над своим дальнейшим продвижением. Российские милблогеры отметили, что распространенность этих бронетанковых групп приводит к противоречивым сообщениям, поскольку ВСУ могут быстро вступить в бой с российскими силами вблизи населенного пункта, а затем уйти из этого района.

"Кажется, что украинские силы могут использовать эти небольшие бронетехнические группы для проведения штурмов за линию столкновения из-за низкой плотности российского персонала в приграничных районах Курской области. Сообщается, что большие украинские подразделения действуют в районах Курской области ближе к международной границе и, как сообщается, консолидируют и укрепляют некоторые позиции", – сообщают в ISW.

Российские милблогеры утверждали, что украинские силы успешно применяют новую и инновационную тактику и технологические возможности во время операций в Курской области.

Напомним, аналитики BILD пишут, что украинские вооруженные силы продолжают продвигаться вглубь территории страны-агрессорки России в Курской области. В частности, они подошли к райцентру Суджа. В странские военные двигаются от госграницы вдоль автодороги 38К-004.

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