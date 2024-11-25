Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака на столицу и удар по Запорожью: главные новости ночи 25 ноября 2024 года

Атака на столицу и удар по Запорожью: главные новости ночи 25 ноября 2024 года

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • "Шахеды" летели на столицу: власти озвучили последствия атаки врага на Киев Читать далее –>
  • Россияне атаковали Запорожье: поврежден инфраструктурный объект, ранен ребенок — Федоров Читать далее –>
  • Враг оккупировал два населенных пункта и продвинулся дальше — Deep State Читать дальше –>
  • Горячая ночь в России: взрывы прогремели в Курске и Калуге Читать далее –>
  • Ночью по Украине кружили беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация