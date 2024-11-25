Атака на столицу и удар по Запорожью: главные новости ночи 25 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- "Шахеды" летели на столицу: власти озвучили последствия атаки врага на Киев Читать далее –>
- Россияне атаковали Запорожье: поврежден инфраструктурный объект, ранен ребенок — Федоров Читать далее –>
- Враг оккупировал два населенных пункта и продвинулся дальше — Deep State Читать дальше –>
- Горячая ночь в России: взрывы прогремели в Курске и Калуге Читать далее –>
- Ночью по Украине кружили беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
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