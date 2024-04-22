Атака на телебашню в Харькове: как жители региона могут смотреть украинское телевидение

Сегодня, 22 апреля, Россия атаковала телебашню в Харькове, пытаясь разрушить эфирное цифровое телевизионное вещание в регионе.

С целью сохранения и обеспечения доступа населения к информационным ресурсам, Киевстар ТВ предоставляет бесплатный доступ к платформе на период восстановления Т2 в регионе

Прескит: http://surl.li/svvzy

Ежедневно враг продолжает свои попытки дестабилизировать украинское общество и ограничить доступ украинцев к верифицированной информации, особенно пограничным временно оккупированным регионам городам и селам. Так, после нескольких попыток заглушить спутниковое вещание Украины весной 2024-го, сегодня, 22 апреля, Россия атаковала телебашню в Харькове, пытаясь разрушить эфирное цифровое телевизионное вещание (Т2) в Харьковской области. Сейчас приемники Т2 не работают, ситуация непростая, однако ожидаем ее решения в ближайшее время.

Напоминаем, что два года назад Харьковская телебашня уже подверглась атаке врага: во время авианалета российских войск были нанесены два удара по объекту, что привело к временным перебоям в речи.

В свою очередь, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ обеспечивает жителей города и области альтернативным типом приема. Так, воспользовавшись промокодом KHARKIV, харьковчане могут получить бесплатный доступ к новостям и другому контенту на платформе на период кризисной ситуации.

Инструкция по активации промокода для доступа к Киевстару ТВ:

1. Загрузите приложение «Киевстар ТВ» на устройство (Smart TV, смартфон, ТВ-приставку) или откройте вебверсию в браузере по ссылке: https://tv.kyivstar.ua/

2. Пройдите бесплатную авторизацию по телефону.

3. В разделе "Профиль" выберите "Ввести промокод".

4. Введите промокод KHARKIV в соответствующее поле и нажмите кнопку «Далее».

5. Используйте бесперебойный доступ к украинскому телевидению.

Обращаем внимание, что активировать промокод могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров до конца весны. Промокод предоставляет ознакомительный доступ к пакету премиум HD.

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ доступна одновременно на 5 устройствах: смартфоне, телевизоре, планшете, ноутбуке и ТВ-приставке. При необходимости фильмы, сериалы и программы можно скачать в приложении и смотреть без доступа к интернету, а также бесплатно подключить Детский профиль, чтобы ограничить детям доступ к нежелательному контенту и рекламе.

Также прием телевизионных сигналов собственных и партнерских телеканалов 1+1 media — 1+1 Украина, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, УНИАН и других — возможен из альтернативных источников: спутниковый оператор VIASAT, Интернет (сайты телеканалов, YouTube).

1+1 media призывает соблюдать информационную гигиену, чтобы не помогать врагу расширять дезинформацию! Доверяйте только официальным источникам.

Напомним, что 22 апреля российские оккупанты нанесли очередной удар по городу Харьков: на глазах людей упала часть телевизионной башни.

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