Атака на Тернополь: есть ли до сих пор опасность из-за выброса вредных веществ в воздух

Утром 22 августа результаты мониторинга качества воздуха показывают в Тернополе после пожара из-за удара дрона о емкостях с горюче-смазочными материалами, ситуация полностью нормализовалась. Воздух – чистый.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

По его словам, в настоящее время превышения не зафиксированы ни в одном районе города.

"Это значит, что можно спокойно открывать окна и проветривать помещение, нет ограничений по поводу пребывания на улице, детские садики будут работать в обычном режиме с прогулками на свежем воздухе", — подчеркнул городской голова.

К слову, еще вчера вечером главный государственный санитарный врач области Оксана Чайчук сообщала, что только в двух точках концентрация хлора в воздухе была превышена в 2,5 раза. Речь шла о местах вблизи водоема в Тернополе. Заметим, что

Напомним, ночью 21 июля российская армия ударила по Тернополу дронами. В одном из районов города возник пожар из-за "прилета" по промышленному предприятию. Утром власти обратились к местным жителям. Людям рекомендовали ограничить пребывание на улице из-за превышения содержания вредных веществ в воздухе.

Тернополяне второй день сидят дома - в воздухе превышение хлора

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