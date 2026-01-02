Атака на Харьков / © Харьковская ОВА

Дополнено новыми материалами

После российской атаки на центр Харькова 19 человек обратились к медикам. Среди пострадавших — 6-месячный ребенок. К счастью, младенец не нуждается в госпитализации.

Об этом говорится в сообщении Харьковской ОВА в Telegram.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что возраст остальных пострадавших — от 20 до 79 лет.

Среди госпитализированных одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

«Почти у всех взрывные ранения и травмирование стеклом, один человек подвергся сильному стрессу. Врачи оказывают необходимую квалифицированную помощь», — отметил он.

Спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что после вражеского ракетного удара под завалами многоквартирного дома еще находятся люди.

По предварительным данным, российские захватчики нанесли по Харькову два удара баллистическим вооружением.