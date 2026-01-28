Атака на Украину 28 января: все о "прилетах" и разрушениях (фото, видео)

Дом в Киевской области после атаки 28 января / © Национальная полиция Украины

Реклама

Российская армия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами в ночь на 28 января. В городах в разных уголках государства — разрушения, пожары, обесточивание, есть раненые и погибшие. Под атакой были как объекты инфраструктуры, так и обычные жилые дома.

О последствиях российской атаки в ночь на 28 января читайте на ТСН.ua.

Киев

В Голосеевском районе Киева сбитые воздушные цели упали на крышу двухэтажного нежилого здания. Был пожар. Обломки дрона упали на проезжую часть дороги. Взрывной волной повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома.

Реклама

Пострадавших нет.

Атака на Киев 28 января / © ГУ ГСЧС в Киеве

Киевская область

В Киевской области из-за атаки дронов в Белогородской громаде поврежден многоэтажный жилой дом: горела кровля и верхний этаж. Погибли мужчина и женщина. Четверо людей обратились за медицинской помощью: это молодая женщина, двое детей и мужчина. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь. На месте происшествия работают спасатели.

Одесса и область

Одесса была атакована дронами: в Киевском районе попадание по территории православного Свято-Успенского мужского монастыря, возник пожар. Произошло попадание и по частному жилому дому. Жертв и раненых нет.

В Одесской области из-за дроновой атаки повреждена жилая, социальная и припортовая инфраструктура. Повреждены частный жилой дом, административные, складские здания, легковые авто. Пострадали три человека.

Реклама

Кривой Рог

Из-за атаки баллистикой на Кривой Рог был значительно поврежден объект гражданской инфраструктуры, несколько автомобилей. Произошло аварийное отключение нескольких крупных котельных и в результате гидроудара — несколько крупных порывов на магистралях. Без отопления остались около 700 домов.

Были ранены 51-летняя женщина (в состоянии средней тяжести в больнице) и 60-летний мужчина (оказана помощь на месте).

Запорожье

Во время атаки на Запорожье было попадание во двор многоэтажки. Повреждены по меньшей мере 12 жилых домов (более 100 квартир) и не менее 20 автомобилей. В части домов временно отсутствует электроснабжение. На местах «прилетов» работают все экстренные и оперативные службы.

Были ранены четыре человека: медики оказали помощь 38-летнему мужчине и женщинам в возрасте 88, 65, 55 лет.

Реклама

Как отработала ПВО: отчет Воздушных сил: отчет Воздушных сил

РФ запустила по Украине:

баллистическую ракету «Искандер-М»;

146 ударных дронов типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотников других типов (около 90 из них — Shahed).

ПВО сбила/подавила:

103 дроны типа Shahed, «Гербера» и других типов.

Произошли попадания баллистической ракеты и 36 ударных беспилотников на 22 локациях.