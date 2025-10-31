Атака на энергообъект / © Associated Press

Комбинированная атака России на энергетическую инфраструктуру Украины 30 октября вызвала повреждения ряда подстанций, которые имеют критическое значение для обеспечения ядерной безопасности и защиты.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Отдельно МАГАТЭ было проинформировано о военных действиях в Украине рано утром, которые привели к повреждению подстанций, имеющих критическое значение для ядерной безопасности и защищенности в Украине», — говорится в заявлении организации.

Представители агентства, которые работают на Южноукраинской и Хмельницкой АЭС, сообщили, что каждая из этих станций потеряла подключение к одной из внешних линий электропередач.

Кроме того, команда МАГАТЭ на Ровенской АЭС зафиксировала уменьшение мощности двух из четырех энергоблоков — по просьбе оператора энергосистемы.

Также сообщается, что во время утренних обстрелов команда агентства на Хмельницкой АЭС была вынуждена «спрятаться в гостинице» на несколько часов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что угроза для ядерной безопасности в Украине остается «очень реальной и постоянно присутствует».

«Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районе ядерных объектов и полному соблюдению семи незаменимых принципов ядерной безопасности и защищенности», — подчеркнул Гросси.

Напомним, в ночь на 30 октября Россия осуществила мощную атаку на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, применив более 700 дронов и ракет. Хотя ПВО сбила 623 воздушные цели, зафиксировано попадание в 20 населенных пунктах, что привело к разрушениям, гибели людей и ранениям, в том числе среди детей.