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Атака на Украину: в МАГАТЭ сделали заявление о ситуации на АЭС

Атака на Украину: в МАГАТЭ сделали заявление о ситуации на АЭС

АЭС/Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Российская атака повлияла на работу энергоблоков.

Из-за атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 13 декабря часть энергоблоков на атомных электростанциях сократили свою мощность.

Об этом сообщили в МАГАТЭ.

"На сегодняшний день 5 из 9 действующих энергоблоков Украины сократили мощность из-за возобновления атак на энергетическую инфраструктуру", – говорится в коротком заявлении агентства.

Напомним, утром 13 декабря российская армия нанесла мощные удары по объектам энергетики в разных регионах Украины. Из-за этого было увеличено количество очередей графиков почасовых отключений света.

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