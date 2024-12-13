Атака на Украину: в МАГАТЭ сделали заявление о ситуации на АЭС

Из-за атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 13 декабря часть энергоблоков на атомных электростанциях сократили свою мощность.

Об этом сообщили в МАГАТЭ.

"На сегодняшний день 5 из 9 действующих энергоблоков Украины сократили мощность из-за возобновления атак на энергетическую инфраструктуру", – говорится в коротком заявлении агентства.

Напомним, утром 13 декабря российская армия нанесла мощные удары по объектам энергетики в разных регионах Украины. Из-за этого было увеличено количество очередей графиков почасовых отключений света.

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