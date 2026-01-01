Атака на Украину в новогоднюю ночь: все о "прилетах" и последствиях (фото, видео)

Атака российскими дронами «Шахед» по Украине / © ТСН.ua

В новогоднюю ночь российская армия устроила дроновую атаку по Украине. Под ударом оказались Одесская, Волынская, Харьковская области, а утром — еще и Херсонская. Враг в очередной раз бил по энергетике, из-за чего в регионах на утро 1 января возникли новые обесточивания.

Все о российской атаке на Украину в ночь на 1 января читайте на ТСН.ua.

Атака на Одессу и область

В новогоднюю ночь российские оккупанты «поздравили» Одессу несколькими волнами атак ударных дронов. Глава ГВА Сергей Лысак сообщил о ряде чрезвычайных ситуаций в городе: падения беспилотников и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры, повреждения жилых домов.

Все пожары в Одессе удалось оперативно ликвидировать. На местах работали спасатели, взрывотехники и коммунальные службы.

Впоследствии глава ОВА Олег Кипер уточнил, что из-за атаки в Одессе произошло повреждение двухэтажного жилого дома. Было и попадание дрона в квартиру на 17-м этаже многоэтажки, но обошлось без взрыва.

Погибших и пострадавших в Одессе нет.

Что касается Одесской области, то ее враг атаковал за несколько минут до наступления Нового года. Удары были нанесены по крайне важной для гражданского населения энергетической инфраструктуре. На одном из энергообъектов вспыхнул пожар.

Из-за российской атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность Одессы.

Все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки.

Атака на Волынскую область

В первые часы Нового года захватчики атаковали дронами и Волынскую область. Жители Луцка и Ковеля слышали взрывы и работу сил противовоздушной обороны.

После атаки в Луцке возник сильный пожар, заявил городской голова Игорь Полищук.

«Вот такой пожар в сегодняшний Новый год в нашем родном Луцке вместо праздничных огней», — написал он в Сети.

Пожар в Луцке после атаки в ночь на 1 января / © Игорь Полищук

Утром глава Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил, что российские дроны типа «Шахед» всю ночь массированно атаковали регион. Часть целей сбили силы ПВО, но произошли и попадания, из-за которых вспыхнули пожары. В частности — в Луцке и в Ковельском районах.

По информации «Волыньоблэнерго», от электроснабжения отключено 103 341 абонента.

На местах попаданий работают все соответствующие службы. Проводится ликвидация последствий атаки. Данных о раненых и погибших не поступало.

ГСЧС Украины опубликовала кадры с последствиями атаки на Волынь. Чрезвычайники ликвидировали пожары, вспыхнувшие на объектах критической инфраструктуры. С огнем боролись более 90 спасателей и более 20 единиц основной и спецтехники.

Последствия атаки на Волынь в новогоднюю ночь сняли на видео

Атака на Харьковскую область

Российские ударные дроны атаковали жилые районы Харьковской области. Из-за ударов в Купянском районе загорелись частный дом, хозяйственная постройка и гараж в двух домовладениях. Общая площадь пожара достигла 110 кв. м.

В Чугуевском районе возгорания возникли в многоквартирном и частном домах.

Последствия ночных ударов ликвидировали 40 сотрудников ГСЧС и восемь единиц техники.

Последствия атаки на Харьковскую область в ночь на 1 января

Последствия атаки на Харьковскую область в ночь на 1 января

Последствия атаки на Харьковскую область в ночь на 1 января

Атака на Херсонскую область

Глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько сообщил о первой жертве российских террористов в новом году. Под вражеский обстрел в Днепровском районе Херсона попал 31-летний житель, который получил несовместимые с жизнью травмы. Шанько выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Обесточивания из-за атаки 1 января

Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за ночных российских ударов по энергообъектам в нескольких регионах на утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточивания в Черниговской области.

Проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение потребителям.

Кроме того, 1 января во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии: графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса, а также почасовые отключения света для населения.

Сколько дронов сбила ПВО в новогоднюю ночь

Атакуя Украину в новогоднюю ночь, Россия запустила с разных направлений 205 ударных беспилотников типа «Шахед», «Гербера» и дронов других типов.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что по состоянию на 08:30 сбили/подавлили 176 дронов типа «Шахед», «Гербера» и других типов на севере, юге и востоке Украины. В то же время произошло попадание 24 ударных беспилотников на 15 локациях.

Реакция Зеленского на атаку

Комментируя устроенную россиянами в новогоднюю ночь атаку, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в новый год РФ целенаправленно несет войну. По данным главы государства, оккупанты били по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

«Цели — наша энергетика. Везде, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают, чтобы восстановить электроэнергию после ударов», — написал Зеленский в Сети.

Он также призвал мир помогать Украине с ПВО.

«Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя», — отметил президент Украины.