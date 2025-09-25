- Дата публикации
Категория
- Украина
385
1 мин
Атака на Виннитчину: были отключения света и остановка движения поездов
Ночью враг атаковал Винницкую область, вызвав временные отключения света и перебои в железнодорожном сообщении.
Из-за российской атаки в ночь на 25 сентября на объекты критической инфраструктуры Винницкой области была обесточена часть Винницы и остановлено движение поездов.
Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
«Была обесточена часть города и остановлено движение поездов, по состоянию на сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено», — говорится в заявлении Заболотной.
Она отметила, что люди не обращались по поводу повреждения жилых домов. Обошлось без пострадавших.
По состоянию на 5:30 удалось потушить пожар, возникший из-за атаки.
Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российского обстрела Винницкой области. Всего привлечено 76 членов личного состава и 24 единицы техники.
Напомним, ранее в ОВА сообщили, что ночью россияне ударили по критической инфраструктуре Винницкой области и есть попадания в объекты энергетики.