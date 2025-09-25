ТСН в социальных сетях

Атака на Виннитчину: были отключения света и остановка движения поездов

Ночью враг атаковал Винницкую область, вызвав временные отключения света и перебои в железнодорожном сообщении.

Российская атака на энергетическую инфораструктуру

Российская атака на энергетическую инфораструктуру / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Из-за российской атаки в ночь на 25 сентября на объекты критической инфраструктуры Винницкой области была обесточена часть Винницы и остановлено движение поездов.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

«Была обесточена часть города и остановлено движение поездов, по состоянию на сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено», — говорится в заявлении Заболотной.

Она отметила, что люди не обращались по поводу повреждения жилых домов. Обошлось без пострадавших.

По состоянию на 5:30 удалось потушить пожар, возникший из-за атаки.

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российского обстрела Винницкой области. Всего привлечено 76 членов личного состава и 24 единицы техники.

Напомним, ранее в ОВА сообщили, что ночью россияне ударили по критической инфраструктуре Винницкой области и есть попадания в объекты энергетики.

