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Атака на военный аэродром в Джанкое: появились спутниковые снимки поврежденной техники

Атака на военный аэродром в Джанкое: появились спутниковые снимки поврежденной техники

Удар по аэродрому Джанкоя

В результате атаки военная техника врага, в частности ПВО, получила повреждения.

В Сети показали спутниковые снимки Planet Labs последствий ударов по военному аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму ночью 30 апреля.

Снимки появились в распоряжении Схэма (Радио Свобода).

На второй фотографии за 1 мая видно повреждение военной техники на аэродроме. Скорее всего, это была одна из установок С-300/С-400, остальные передислокировали. О том, что эта система там находилась, свидетельствует снимок за 27 апреля, который тоже есть у нас.

Там напомнили, что Крым вроде бы был атакован ракетами ATACMS, об этом заявлял ранее глава подконтрольной России администрации оккупированного Крыма Аксенов. Российское издание Astra сообщало, что в результате атаки ранены пятеро военных РФ. В ВСУ официально атаку не комментировали.

В Сети появились спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому в Джанкое

В Сети появились спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому в Джанкое

Как сообщалось ранее, полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный аналитик Роман Свитан предположил, что удар по Крыму мог быть нанесен с использованием западных ракет Storm Shadow и ATACMS.

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