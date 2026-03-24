Атака на запад Украины: в Ивано-Франковске раздались взрывы (видео)

Дым над Франковском после взрывов / © Труха

Реклама

В Ивано-Франковске днем 24 марта прогремели взрывы во время атаки вражеских дронов, в городе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил мэр Франковска Руслан Марцинкив.

По информации местных пабликов, весь коммунальный транспорт во Франковске приостанавливает движение в связи с объявлением повышенной опасности.

Реклама

Тем временем, в Сети появились первые видео атаки «Шахеда».

Внимание. Видео содержит нецензурную лексику 18+

Других деталей об атаке пока нет. ТСН.ua следит за ситуацией в городе.

Это третья атака армии РФ по Ивано-Франковщине в 2026 году, добавляет «Суспільне».

Реклама

Напомним, что сегодня днем взрывы прогремели также и во Львове.