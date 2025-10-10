Атака на Запорожье 10 октября: повреждены газовые объекты

Запорожье пережило атаку / © Associated Press

В Запорожье повреждены газовые объекты в результате вражеских обстрелов сегодня ночью.

Об этом сообщает «Запорожгаз».

«В связи с повреждением газовых объектов в результате вражеских обстрелов крайне важно временно ограничить потребление природного газа. Пожалуйста, минимально используйте газовые приборы для завершения аварийных работ. Это необходимо, чтобы стабилизировать давление в сети и избежать отключения», — говорится в сообщении ведомства.

Глава ОВА Иван Федоров утром также отметил, что оккупанты ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране.

Ранее сообщалось, что россияне совершили массированный обстрел Украины. В Киеве, в частности, нет света, метрополитен сменил движение поездов.