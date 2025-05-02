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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Атака на Запорожье: есть десятки пострадавших, спасатели доставали их из-под завалов (фото)

Из-за ударов по Запорожью известно о 29 пострадавших.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Разрушенный в Запорожье дом после российской атаки

Разрушенный в Запорожье дом после российской атаки / © Associated Press

Из-за атаки на Запорожье в ночь на 2 мая количество пострадавших возросло до 29. Чрезвычайщики уже завершили аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Запорожье к утру количество травмированных возросло до 29. Спасатели достали из-под завалов разрушенной конструкции здания трех человек.

Отмечается, что информация о гибели одного человека была опровергнута: мужчина пришел в сознание. Число пострадавших еще уточняется.

Психологи ГСЧС помогли 22 людям, двое из которых — это дети.

Чрезвычайщики завершили аварийно-спасательные работы. На месте работали экстренные и коммунальные службы Запорожья.

От Главного управления ГСЧС к ликвидации последствий атаки на город были привлечены 102 спасателя и 23 единицы техники.

Последствия атаки на Запорожье / © Associated Press

Последствия атаки на Запорожье / © Associated Press

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Напомним, в ночь на 2 мая российские войска массированно атаковали Запорожье. В городе раздались многочисленные взрывы. Оккупанты попали в частные дома, многоэтажки, учебные заведения, объекты инфраструктуры. Сначала местные власти сообщали о погибшем и восьми раненых.

Кроме того, в Запорожье российская армия атаковала локомотиворемонтный завод «Укрзализныци» — Запорожский электровозоремонтный завод. На месте атаки работают взрывотехники, только утром работникам ГСЧС удалось потушить пожар.

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