Атака на Запорожье: есть десятки пострадавших, спасатели доставали их из-под завалов (фото)

Разрушенный в Запорожье дом после российской атаки / © Associated Press

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Из-за атаки на Запорожье в ночь на 2 мая количество пострадавших возросло до 29. Чрезвычайщики уже завершили аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Запорожье к утру количество травмированных возросло до 29. Спасатели достали из-под завалов разрушенной конструкции здания трех человек.

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Отмечается, что информация о гибели одного человека была опровергнута: мужчина пришел в сознание. Число пострадавших еще уточняется.

Психологи ГСЧС помогли 22 людям, двое из которых — это дети.

Чрезвычайщики завершили аварийно-спасательные работы. На месте работали экстренные и коммунальные службы Запорожья.

От Главного управления ГСЧС к ликвидации последствий атаки на город были привлечены 102 спасателя и 23 единицы техники.

Последствия атаки на Запорожье / © Associated Press

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Напомним, в ночь на 2 мая российские войска массированно атаковали Запорожье. В городе раздались многочисленные взрывы. Оккупанты попали в частные дома, многоэтажки, учебные заведения, объекты инфраструктуры. Сначала местные власти сообщали о погибшем и восьми раненых.

Кроме того, в Запорожье российская армия атаковала локомотиворемонтный завод «Укрзализныци» — Запорожский электровозоремонтный завод. На месте атаки работают взрывотехники, только утром работникам ГСЧС удалось потушить пожар.