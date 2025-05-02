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Атака на Запорожье: есть десятки пострадавших, спасатели доставали их из-под завалов (фото)
Из-за ударов по Запорожью известно о 29 пострадавших.
Из-за атаки на Запорожье в ночь на 2 мая количество пострадавших возросло до 29. Чрезвычайщики уже завершили аварийно-спасательные работы.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
В Запорожье к утру количество травмированных возросло до 29. Спасатели достали из-под завалов разрушенной конструкции здания трех человек.
Отмечается, что информация о гибели одного человека была опровергнута: мужчина пришел в сознание. Число пострадавших еще уточняется.
Психологи ГСЧС помогли 22 людям, двое из которых — это дети.
Чрезвычайщики завершили аварийно-спасательные работы. На месте работали экстренные и коммунальные службы Запорожья.
От Главного управления ГСЧС к ликвидации последствий атаки на город были привлечены 102 спасателя и 23 единицы техники.
Напомним, в ночь на 2 мая российские войска массированно атаковали Запорожье. В городе раздались многочисленные взрывы. Оккупанты попали в частные дома, многоэтажки, учебные заведения, объекты инфраструктуры. Сначала местные власти сообщали о погибшем и восьми раненых.
Кроме того, в Запорожье российская армия атаковала локомотиворемонтный завод «Укрзализныци» — Запорожский электровозоремонтный завод. На месте атаки работают взрывотехники, только утром работникам ГСЧС удалось потушить пожар.