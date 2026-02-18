ТСН в социальных сетях

Атака на Запорожье и Николаев и сбой в YouTube: главные новости ночи 18 февраля 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 февраля 2026 года:

  • В Запорожье выросло количество пострадавших после удара РФ: есть погибшая Читать далее –>

  • В Николаеве раздались взрывы во время атаки дронов Читать далее –>

  • Массовый сбой YouTube и сопутствующих сервисов: более 320 000 пользователей не могли зайти на видеоплатформу Читать далее –>

  • На стыке двух направлений ВСУ улучшили позиции — военный обозреватель Читать далее –>

  • Швеция назвала Россию серьезной и конкретной угрозой безопасности Читать далее –>

