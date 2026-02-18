- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 488
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака на Запорожье и Николаев и сбой в YouTube: главные новости ночи 18 февраля 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 февраля 2026 года:
В Запорожье выросло количество пострадавших после удара РФ: есть погибшая
В Николаеве раздались взрывы во время атаки дронов
Массовый сбой YouTube и сопутствующих сервисов: более 320 000 пользователей не могли зайти на видеоплатформу
На стыке двух направлений ВСУ улучшили позиции — военный обозреватель
Швеция назвала Россию серьезной и конкретной угрозой безопасности