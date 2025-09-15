- Дата публикации
Атака на Запорожье и заявление Трампа о переговорах: главные новости ночи 15 сентября 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 сентября 2025 года:
Российская атака на Запорожье: горят частные дома, кое-где исчез свет Читать дальше –>
Россияне ударили трижды по Запорожскому району Читать далее –>
Трамп: переговоры Зеленского с Путиным маловероятны из-за "непостижимой ненависти" Читать далее –>
Конгресс США не будет принимать санкции против РФ без согласия Трампа – Джонсон Читать далее –>
Трамп снова готовится отложить дедлайн по TikTok – Reuters Читать далее –>