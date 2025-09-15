Атака на Запорожье и заявление Трампа о переговорах: главные новости ночи 15 сентября 2025 года

24-й лунный день, который продлится почти двое суток, время, когда для того, чтобы создать что-то новое, необходимо расчистить для него территорию, разрушив старое. Так уж устроен мир, что построить новый дом можно, только снеся старые стены, а найти новую работу — уволившись с прежней, а отыскать нового спутника жизни — расставшись со старым.