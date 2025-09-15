ТСН в социальных сетях

Украина
12k
1 мин

Атака на Запорожье и заявление Трампа о переговорах: главные новости ночи 15 сентября 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 сентября 2025 года:

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 сентября 2025 года:

  • Российская атака на Запорожье: горят частные дома, кое-где исчез свет Читать дальше –>

  • Россияне ударили трижды по Запорожскому району Читать далее –>

  • Трамп: переговоры Зеленского с Путиным маловероятны из-за "непостижимой ненависти" Читать далее –>

  • Конгресс США не будет принимать санкции против РФ без согласия Трампа – Джонсон Читать далее –>

  • Трамп снова готовится отложить дедлайн по TikTok – Reuters Читать далее –>

