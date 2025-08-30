- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака на Запорожье: ранены три человека (фото)
В ночь на 30 августа россияне нанесли удар по Запорожью разными видами вооружения. Попадания зафиксированы в жилой застройке, ранены три человека.
В ночь на 30 августа Запорожье снова стало мишенью российской атаки . Враг применил разные виды вооружения, в том числе ударные дроны. Зафиксированы прямые попадания в жилую застройку.
В результате обстрела ранены три человека. Пожар, возникший из-за ударов, распространяется. Также разрушены частные дома.
Жителям, нуждающимся в помощи, напоминают о работе горячих линий:
городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80;
горячая линия Запорожской ОВА: 0800503508.
Местные власти призывают оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги, ведь угроза повторных ударов сохраняется.
Перед тем Воздушные Силы сообщали о двух вражеских БпЛА ударного типа, двигавшихся в направлении Заводского района Запорожья. Над областью также раздавались взрывы.