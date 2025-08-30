ТСН в социальных сетях

Украина
46
1 мин

Атака на Запорожье: ранены три человека (фото)

В ночь на 30 августа россияне нанесли удар по Запорожью разными видами вооружения. Попадания зафиксированы в жилой застройке, ранены три человека.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 30 августа Запорожье снова стало мишенью российской атаки . Враг применил разные виды вооружения, в том числе ударные дроны. Зафиксированы прямые попадания в жилую застройку.

В результате обстрела ранены три человека. Пожар, возникший из-за ударов, распространяется. Также разрушены частные дома.

/ © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

© Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

/ © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

© Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

/ © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

© Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Жителям, нуждающимся в помощи, напоминают о работе горячих линий:

  • городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80;

  • горячая линия Запорожской ОВА: 0800503508.

Местные власти призывают оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги, ведь угроза повторных ударов сохраняется.

Перед тем Воздушные Силы сообщали о двух вражеских БпЛА ударного типа, двигавшихся в направлении Заводского района Запорожья. Над областью также раздавались взрывы.

46
