Атака на Запорожье: спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело

Вражеская атака унесла жизни 8 человек.
Число жертв в результате атаки на Запорожье снова возросло. Спасатели извлекли из-под завалов еще одного погибшего человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Уже 8 погибших. Из-под завалов разрушенного здания спасатели извлекли тело еще одного человека", — отметил он.
По состоянию на сейчас вражеская атака унесла жизни 8 человек. Еще 22 – получили ранения.
Напомним, россияне 10 декабря атаковали Запорожье. Есть раненые, погибшие и разрушения.
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