Атака на Запорожье: спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело

Число жертв в результате атаки на Запорожье снова возросло. Спасатели извлекли из-под завалов еще одного погибшего человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Уже 8 погибших. Из-под завалов разрушенного здания спасатели извлекли тело еще одного человека", — отметил он.

По состоянию на сейчас вражеская атака унесла жизни 8 человек. Еще 22 – получили ранения.

Напомним, россияне 10 декабря атаковали Запорожье. Есть раненые, погибшие и разрушения.

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