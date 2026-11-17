Запорожье

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Российские оккупационные войска атаковали Запорожье, попав в объект промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в Telegram.

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«Враг атаковал Запорожье. Под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры.

Предварительно есть раненые. Последствия атаки уточняются», — написал чиновник.

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В настоящее время на месте работают соответствующие службы, масштабы разрушений и точные последствия атаки уточняются. Информация о состоянии пострадавших обновляется.

Напомним, накануне в Запорожской области россияне убили двух человек и атаковали объект гражданской инфраструктуры.

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