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- Украина
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Атака на Запорожье: враг ударил по промышленному объекту, есть раненые
Российские войска нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье, в результате чего, по предварительным данным, ранены.
Российские оккупационные войска атаковали Запорожье, попав в объект промышленной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в Telegram.
«Враг атаковал Запорожье. Под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры.
Предварительно есть раненые. Последствия атаки уточняются», — написал чиновник.
В настоящее время на месте работают соответствующие службы, масштабы разрушений и точные последствия атаки уточняются. Информация о состоянии пострадавших обновляется.
Напомним, накануне в Запорожской области россияне убили двух человек и атаковали объект гражданской инфраструктуры.