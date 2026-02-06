Атака на Запорожскую область: повреждены дома, без света 12 тысяч абонентов (видео)

Блэкаут

Российские войска совершили очередную атаку на Запорожскую область , в результате чего повреждены частные жилые дома и обесточены тысячи потребителей.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

По его словам, без электроснабжения осталось около 12 тысяч абонентов. Сейчас специалисты ожидают улучшения ситуации безопасности, чтобы начать аварийно-восстановительные работы.

Восстановление питания планируют начать сразу, как только это будет безопасно для энергетиков.

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Жителей региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

