Атака на Запорожскую область: повреждены дома, без света 12 тысяч абонентов (видео)
Российские войска атаковали Запорожскую область - зафиксированы повреждения жилья и масштабные обесточения.
Российские войска совершили очередную атаку на Запорожскую область , в результате чего повреждены частные жилые дома и обесточены тысячи потребителей.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .
По его словам, без электроснабжения осталось около 12 тысяч абонентов. Сейчас специалисты ожидают улучшения ситуации безопасности, чтобы начать аварийно-восстановительные работы.
Восстановление питания планируют начать сразу, как только это будет безопасно для энергетиков.
Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Жителей региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
