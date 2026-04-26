Атака на Житомирскую область: на объекте инфраструктуры вспыхнул пожар
В Житомирской области из-за ночных обстрелов россиян горел объект инфраструктуры, пожар ликвидировали.
В ночь на 26 апреля оккупанты атаковали Житомирскую область, где силы противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей над регионом. Из-за падения обломков на одном из объектов инфраструктуры возник пожар.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
«Благодаря слаженным действиям спасателей ГСЧС пожар быстро потушили. В настоящее время продолжаются восстановительные работы и проводятся следственные действия», — отметил он.
Ранее сообщалось, что российские войска в очередной раз атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Повреждена гражданская и портовая инфраструктура.
Кроме того, рано россияне атаковали ударными дронами Чернигов.
Из-за падения вражеских БпЛА возникли пожары в частных домах. Информация о пострадавших уточняется. Один «Шахед» взорвался у многоэтажного дома. В результате взрыва повреждены и выбиты окна.