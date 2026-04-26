Атака на Житомирскую область: на объекте инфраструктуры вспыхнул пожар

Ночью враг снова атаковал Житомирщину

В ночь на 26 апреля оккупанты атаковали Житомирскую область, где силы противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей над регионом. Из-за падения обломков на одном из объектов инфраструктуры возник пожар.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

«Благодаря слаженным действиям спасателей ГСЧС пожар быстро потушили. В настоящее время продолжаются восстановительные работы и проводятся следственные действия», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские войска в очередной раз атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

Кроме того, рано россияне атаковали ударными дронами Чернигов.

Из-за падения вражеских БпЛА возникли пожары в частных домах. Информация о пострадавших уточняется. Один «Шахед» взорвался у многоэтажного дома. В результате взрыва повреждены и выбиты окна.