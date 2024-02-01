Атака по аэродрому "Бельбек": экс-сотрудник СБУ назвал количество уничтоженных оккупантов и самолетов

Также, по распространяющейся в России информации, при ударе на военный объект ликвидированы 12 оккупантов.
Во время атаки по военному аэродрому "Бельбек" в Севастополе предварительно были уничтожены три российских Су.
Об этом рассказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире телеканала " Эспрессо " со ссылкой на открытую информацию в РФ.
"Также были уничтожены 12 военнослужащих, которые находились на этом аэродроме. Еще несколько самолетов были повреждены, но эта информация сомнительна. То есть, сейчас эти 3 самолета в воздух уже не поднимутся, они не будут терроризировать прифронтовые регионы, не будут сбрасывать КАБы и управляемые авиационные бомбы на позиции украинских военных", — сказал Ступак.
Также он утверждает, что на другой локации в Крыму удалось уничтожить семь российских разведчиков.
"То есть россияне сейчас еще считают свои потери, которые нанесли им украинские военные. И это серьезный удар по врагу. Сейчас наши военные будут чувствовать себя немного спокойнее, потому что с воздуха за ними не прилетает", — заметил Ступак.
Напомним, по данным росСМИ, во время атаки на военный аэродром "Бельбек" украинская ракета попала по пункту связи кафиров.
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