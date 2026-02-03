Атака России по энергетике Одесчины: в ДТЭК сделали печальный прогноз по восстановлению

Энергетики ДТЭК / © Associated Press

Из-за российской атаки на энергетику Одесской области в ночь на 3 февраля произошли значительные повреждения. Восстановление требует времени.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Одесская область: враг снова ударил по энергетике. И снова повреждения значительные, а восстановление требует времени», — говорится в заявлении компании.

Бригады ДТЭК работают на местах в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию.

В компании поблагодарили жителей Одесчины за стойкость, поддержку и понимание.

Напомним, российские захватчики в ночь на 3 февраля осуществили комбинированную атаку на юг Одесской области, попав в энергетическую и гражданскую инфраструктуру. В результате обстрела более 50 тыс. жителей региона остались без электроэнергии. Повреждены жилые дома, админздания, склады и частные авто. Пострадавших нет.

К слову, глава Минэнерго Денис Шмыгаль заявил, что во время массированного ночного налета под ударом оказалась энергосистема восьми регионов Украины. Российские войска намеренно атаковали теплоэлектроцентрали и станции в Киеве, Днепре и Харькове, которые обеспечивали отоплением жилые массивы. В результате этих попаданий на фоне критического похолодания без тепла оказались сотни тысяч украинских семей.