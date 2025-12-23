Атака по энергосистеме 23 декабря была не случайной: эксперт раскрыл замысел РФ

Энергосистема

Массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины 23 декабря имел целью отрезать ключевые атомные мощности от общей сети.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Стратегия врага: разрыв связей с ЕС и изоляция АЭС

По словам аналитика, основной удар был направлен на то, чтобы изолировать Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Кроме того, целью стали объекты оператора «Укрэнерго». Россия стремилась не только ограничить внутреннее распределение электроэнергии, но и разорвать синхронизацию украинской сети с энергосистемами соседних государств Европейского Союза.

Несмотря на масштаб угрозы Михаил Гончар отмечает, что противник не смог полноценно реализовать свой план. Хотя призвал избегать излишнего оптимизма по поводу сроков восстановления.

«Ожидаемого для врага результата достичь не удалось — это можно констатировать. Но в то же время, когда появляются бравурные заявления со стороны правительственных чиновников о том, что все быстро отремонтируют, восстановят и все будет хорошо, следует понимать: этого не будет. Надеяться, что с Нового года все вернется в довоенное состояние и графики отключений не будет, не стоит», — подчеркнул эксперт.

Прогноз на зиму: графики останутся частью быта

Гончар объясняет, что ремонтные работы позволят лишь отчасти стабилизировать систему. Несмотря на героические усилия энергетиков, дефицит мощности и необходимость ограничений будут оставаться актуальными в течение всей зимы.

Также эксперт подчеркнул положительный момент: энергосистема страны продемонстрировала живучесть. Каждая такая атака, несмотря на разрушение, позволяет специалистам приобретать уникальный опыт и внедрять новые методы защиты, минимизирующие последствия будущих ударов. Нынешнее положение дел, по мнению Гончара, не самое плохое из возможных сценариев.

Напомним, российская армия рано утром 23 декабря начала массированную атаку по Украине с применением ударных дронов и ракет разных типов. Основной целью неприятельских ударов стала энергетическая инфраструктура. В ряде регионов введены аварийные отключения света. К сожалению, из-за российской атаки есть погибшие и раненые.

Поэтому АЭС Украины снизили генерацию. В Минэнерго подчеркнули: это нарушение ядерной безопасности со стороны государства-агрессорки.