Украина
840
1 мин

Атака по Харькову: остановилось метро

Работа наземного транспорта организована с учетом того, что метро временно не перевозит пассажиров.

Анастасия Павленко
Метро

В Харькове метрополитен работает в режиме укрытия из-за проблем с электроснабжением.

Об этом сообщил харьковский метрополитен.

«Временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена. Метро работает в режиме укрытия», — говорится в сообщении.

Работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров.

Напомним, город Горишние Плавни переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре, что привело к обесточиванию города.

Также под атакой находилась Днепропетровщина. Больше об этом читайте в новости.

840
