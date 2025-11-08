- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 840
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака по Харькову: остановилось метро
Работа наземного транспорта организована с учетом того, что метро временно не перевозит пассажиров.
В Харькове метрополитен работает в режиме укрытия из-за проблем с электроснабжением.
Об этом сообщил харьковский метрополитен.
«Временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена. Метро работает в режиме укрытия», — говорится в сообщении.
Работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров.
Напомним, город Горишние Плавни переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре, что привело к обесточиванию города.
