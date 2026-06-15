Атака по Киево-Печерской лавре: куда именно попали оккупанты и что больше всего пострадало (фото)

Пожар в Лавре / © Associated Press

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После ночного обстрела Киево-Печерской лавры, который устроили россияне, повреждено минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.

Об этом сообщил гендиректор национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» Максим Остапенко в эфире «Сніданок з 1+1».

«Этот обстрел, который произошел этой ночью, нанес очень серьезный ущерб многим объектам Киево-Печерской лавры. Как минимум повреждено 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения. Больше всего пострадал Успенский собор, попадание произошло прямо в Степановский придел и произошло сильное возгорание», — сказал он.

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Вся верхняя часть собора пылала, пожарным удалось локализовать этот пожар, однако пока остается опасность и обрушение, и последующее сгорание. Кроме Успенского собора, было очень сильное попадание в башню Кушника. Там не произошло возгорания, а «Шахед» повредил верхнюю часть отреставрированной башни и сам влетел в помещение «Мистецького арсенала», где сейчас бушует пожар.

После удара России пылала Киево-Печерская лавра

У Собора есть достаточно сильные повреждения иконостаса, есть повреждения росписей, находящихся там фресок.

«После того, как будет полностью прекращено тушение пожара, мы сможем оценить ущерб внутри. Удалось эвакуировать самые ценные находившиеся внутри экспонаты. В Разнице Успенского собора были уникальные предметы, происходящие из Киево-Печерской лавры, из других монастырей, как раз выставка называлась „Христос Воскрес“. Эти экспонаты XVI, XVIII, XIX веков, все они были эвакуированы. С самого Успенского собора удалось эвакуировать раку Святого Стефана», — добавил он.

Какая ситуация по состоянию на утро, 15 июня

В Киеве на территории Киево-Печерской лавры продолжается ликвидация последствий российских ударов, сообщили в ГСЧС. Возник пожар крыши Успенского Собора на площади около 800 кв. м. Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» на площади 1000 кв. м.



На местах работают спасатели и все службы города, привлечена необходимая спецтехника ГСЧС.

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Спасатели на месте пожара в Лавре

Удар по Киево-Печерской лавре — что известно

После ночного удара россиян по Киево-Печерской лавре местное духовенство срочно эвакуировало святыни и богослужебные предметы, древние иконы и вещи, обладающие не только церковной, но и национальной ценностью.

Представители духовенства, работники и службы оперативно вынесли ценные вещи с территории лавры, благодаря чему святыне удалось сохранить. Об этом в Facebook сообщил епископ Авраамий.

«Благодаря слаженным действиям братии лавры, всех причастных, а также самоотверженному труду спасателей и пожарных подразделений удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить святыни. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, производится оценка нанесенных повреждений и проводится фиксация всех обстоятельств происшествия», — отметил епископ.

Также ночью на удар по Киево-Печерской Лавре отреагировал настоятель Православной церкви Украины Эпифаний. Он уточнил, что в результате удара россиян загорелась крыша Успенского собора на территории Лавры.

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Министр культуры Татьяна Бережная напомнила, что это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и один из самых выдающихся духовных и культурных памятников Украины и мира.

«Киево-Печерская лавра входит в список под усиленной защитой по Второму протоколу в Гаагскую конвенцию 1954 года. Ее атака — одно из самых тяжелых преступлений против мирового культурного наследия», — указывает Бережная.

Глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на ночной удар по Лавре, отметив, что российские оккупанты уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия.

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