Атака по Киевской ГЭС и другим энергообъектам: эксперт оценил угрозу системе

Эксперт подчеркнул, что хотя Киевская ГЭС получила повреждения, разрушить ее дамбу невозможно.

Киевская ГЭС получила повреждения в результате атаки 26 августа, однако повреждения энергообъектов Украины не способны остановить работу объединенной энергетической системы.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил в эфире телеканала "Киев24".

Все повреждения, нанесенные энергетическими объектами по Украине вследствие российских ударов, не способны остановить работу объединенной энергосистемы.

"Хочу уточнить, что разрушить нельзя дамбу, точнее плотину Киевской ГЭС. И если говорить о каких-то уязвимых объектах, их можно поразить теми или иными средствами, и вы видели, что повреждения были нанесены. Но все эти повреждения в целом по Украине не способны остановить работу объединенной энергетической системы", – заверил Рябцев.

Он заявил, что все повреждения будут устранены, оборудование заработает снова в ближайшие дни.

"Энергетики знают, что делать в таких случаях. Сейчас все работы осуществляются по определенным методикам, алгоритмам. Даже те аварийные отключения, которые происходили по Украине (26 августа – ред.), были превентивными", – добавил эксперт по энергетическим вопросам.

Напомним, начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что Киевская ГЭС не получила критических повреждений, и что проезд по дамбе откроется уже вскоре.

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