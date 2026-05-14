Атака по Киеву: из-под завалов дома достали тело 12-летней девочки

На месте вражеского удара / © Associated Press

В Киеве увеличилось количество погибших после российской атаки.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Пятеро погибших в Киеве. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Дарницком районе тело 12-летней девочки. Поисково-спасательная операция продолжается», — отметил он.

На месте атаки работают спасатели / © Associated Press

Атака по Киеву 14 мая — последние новости

В ночь на 14 мая Россия совершила один из самых массированных ударов по Киеву, атаковав столицу десятками «Шахедов» и многократно нанеся удары крылатыми и баллистическими ракетами. В Дарницком районе разрушен подъезд дома. Число раненых увеличилось до 40 человек. Среди них — младенец, отравившийся угарным газом, сообщили в КМВА.

Спасатели уже вывезли более 20 куб. м обломков строительных конструкций и эвакуировали 5 поврежденных автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары по Украине.

«За все эти удары будет справедливый ответ. И нужно давить на Москву так, чтобы они ощущали последствия своего террора. Важно, чтобы были санкции мира против России. Ответственность России за войну и наше санкционное давление должны работать полностью. И еще очень важно, чтобы мир не молчал об этом терроре и был с Украиной», — подчеркнул глава государства.

