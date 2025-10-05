ТСН в социальных сетях

Атака по Львовской области: четверо погибших

Этой ночью россияне убили четыре человека во Львовской области. Спасатели продолжают работать на местах ударов.

Анастасия Павленко
Спасатели на месте удара

Дополнено новыми материалами

На Львовщине из-за вражеского удара погибли четыре человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«4 человека погибли и еще 4 получили травмы в результате российской атаки. Россияне более пяти часов терроризировали область комбинированными ударами. Поврежден ряд объектов, в том числе жилые дома», — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты в ночь на воскресенье, 5 октября, массированно атаковали Украину. Враг с вечера субботы приступил к воздушному удару, используя «Шахеды» и КАБы, утром в небо поднялась стратегическая авиация россиян, произошли пуски ракет.

Во Львове прогремела серия взрывов, часть Львова без электричества. После обстрелов во Львове загорелось несколько пожаров, в том числе горит индустриальный парк Sparrow.

Обо всех деталях ночного террора, который россияне устроили украинцам, читайте в новости.

