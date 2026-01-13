Атака по Одессе: россияне разрушили пляж "Ланжерон" и попали по лицею (видео)

Повреждения на пляже «Ланжерон» и в лицее Одессы / © скриншот с видео

Во время российской атаки на Одессу 13 января захватчики повредили объекты на пляже «Ланжерон», а также профессиональный лицей строительства и архитектуры.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и директор образовательного учреждения Игорь Черненко в комментарии телеканалу «Новыны.Live».

На видео из соцсетей видно разбитые сооружения на пляже «Ланжерон» в Приморском районе Одессы, который является жемчужиной города.

Захватчики также попали в Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. Черненко рассказал, что охрана, которая была в здании на момент удара, спустилась в укрытие, поэтому обошлось без пострадавших.

«Только охрана была, которая услышала и спустились в укрытие у нас. И уже из укрытия мне звонила, что все сыплется, все летит и так далее. Никто не пострадал, слава Богу», — сообщил директор лицея.

Поврежденный лицей в Одессе из-за атаки: подробности

В то же время само образовательное учреждение получило существенные повреждения.

«Окна с фасада и со двора выбиты практически все. Насчитали 6 окон, которые целы. Это около 200 окон. В каждом кабинете потолки пострадали. Самое главное, это второй этаж административный, где пробито здание, сама стена. Было возгорание, сейчас пожарные еще ликвидируют. Еще тушат, потому что выгорела вся бухгалтерия, архив там находился. Ну и пол административного этажа», — рассказал Черненко.

Из-за ликвидации пожара в заведении все затоплено: первый, второй этаж и подвал, где расположено укрытие. В лицей пришлось перекрыть отопление из-за повреждения труб.

«Перекрыли мы отопление, потому что пострадало отопление, трубы отопления, большинство света также и вода. Сейчас будем что-то восстанавливать, какую-то часть запускать здание. Все работники приглашены к помощи ликвидации. Ученики — перенесем на обучение, они в дистанционной форме. И перенесем этот день на какой-то другой сублок», — рассказал директор.

Россияне разгромили пляж «Ланжерон» во время атаки на Одессу

Последствия атаки на Одессу 13 января: что известно

Одесса 13 января подверглась атаке дронами-камикадзе, в результате которой существенно пострадал центр города. Под огнем оказались не только жилые дома и многоэтажки, но и учреждения образования и медицины: школа, детсад и больница. Из-за попадания возникли пожары в фитнес-центре, лицее и новостройке. На данный момент госпитализированы пять человек, еще 14 человек обратились за психологической помощью. На местах попаданий развернуты штабы для помощи жителям.

Из-за атаки на Одессу были серьезно повреждены два энергетических объекта ДТЭК. Из-за обстрелов сейчас без света остаются около 47 тыс. семей. Восстановление электроснабжения требует времени, поскольку разрушения значительные.