Атака по Одесской области на Рождество: есть жертвы и разрушения

Последствия атаки / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью, 25 декабря, враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«В результате атаки повреждения административных, производственных и складских помещений. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, их ликвидировали спасатели. К сожалению, один погибший человек — тело изъяли из-под завалов. Еще двое получили ранения, им предоставляется необходимая медицинская помощь», — отметил он.

Последствия атаки

На месте работают все экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий ударов и фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора.

Напомним, накануне армия РФ совершила очередную массированную атаку на Одесскую область. В этот раз под огнем оказалась гражданская инфраструктура на юге региона. В результате попаданий и падения обломков на местах ударов вспыхнули пожары. Также зафиксированы повреждения имущества на атакуемых объектах.