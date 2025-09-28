- Дата публикации
Атака по Одесской области: россияне уничтожили цех и склад винзавода
Из-за атаки по Одесчине полностью уничтожен завод. Обошлось без жертв и пострадавших.
Во время массированной атаки 28 сентября россияне беспилотниками атаковали Одесскую область. Под прицелом оккупантов были гражданские объекты.
Детальнее о последствиях атаки дронов на Одесскую область говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.
По его данным, из-за атаки на винзавод было срочно эвакуировано пять десятков работников.
«В результате атаки беспилотников мощности завода, а именно цех и склад готовой продукции, разрушены полностью. Кроме того, в Одесской области от удара дронов пострадал жилой дом. В здании истерзана крыша, выбило оконные остекления», — уточнил он.
По словам Кипера, обошлось без пострадавших. Спасатели работают над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители зафиксируют очередное военное преступление РФ.
Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия атаковала Украину ударными БпЛА, ракетами воздушного и морского базирования — всего 643 воздушными целями. Украинская ПВО обезвредила большинство из них, однако были попадания как ракет, так и дронов.
В Киеве из-за атаки погибли, по меньшей мере, четыре человека. В Киевской области и Запорожье пострадали 27 человек.