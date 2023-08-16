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Атака по портам Одесчины: румынские моряки сняли момент взрыва (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Атака по портам Одесчины: румынские моряки сняли момент взрыва (видео)

Атака России по Одесским портам 16 августа. ФОТО: скрин/Observatornews

Взрывы раздались всего в нескольких километрах от румынского города.

В Сети появилось видео с кадрами российской атаки по портам "Рени" и "Измаиль", которые расположены на границе с Румынией.

Кадры атаки сняли якобы румынские моряки, которые как раз в момент ударов плыли по реке Дунай, публикует видео Antena Observator.

На снимках, сделанных всего несколько часов назад, видна серия взрывов в Рени, расположенном всего в нескольких километрах от румынского города Галаца.

Как пишет издание, находившиеся неподалеку утверждают, что слышали несколько взрывов, как работала система противовоздушной обороны. Она стреляла по двум портам Одесской области.

Напомним, ночью на среду, 16 августа, российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по порту в Одесской области.

Румынские моряки сняли на видео момент атаки РФ по портам Одесчины

Румынские моряки сняли на видео момент атаки РФ по портам Одесчины

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Дата публикации
Просмотры
3160
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