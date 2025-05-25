РФ терроризирует Украину / © Getty Images

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В ночь на 25 мая оккупанты устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

Противник нанес комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения противника:

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9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков — Курская область)

55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, «Калибр» из самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 (районы пусков — Саратовская область)

1 крылатая ракета Х-22 из самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря)

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из самолетов тактической авиации (пески с северного направления)

298 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям

«По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбиты 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряны. Также в результате боевой обезврежено 266 вражеских БпЛА типа „Shahed“ и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 139 — сбиты огневыми средствами поражения, 127 — локационно потеряны/подавлены РЭБ», — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадало большинство регионов Украины. В Житомирской области — трое погибших детей. В Киевской области, по данным спасателей, также четверо погибших. Среди пострадавших есть дети.