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- Украина
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Атака по Украине 29 мая: Воздушные силы указали на особенность ночных ударов
Россияне снова устроили воздушную атаку по Украине 29 мая. В ряде регионов раздавались взрывы.
В ночь на 29 мая россияне атаковали Украину ударными дронами.
О деталях атаки сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 90 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Особенность воздушного удара — атакованы объекты на прифронтовых территориях», — говорится в сообщении.
По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке и севере страны.
«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях», — добавили в ведомстве.
Напомним, 29 мая российские захватчики атаковали ракетами Одесчину. В Сумах в ночь на 29 мая также прогремели взрывы во время воздушной тревоги.