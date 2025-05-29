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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Атака по Украине 29 мая: Воздушные силы указали на особенность ночных ударов

Россияне снова устроили воздушную атаку по Украине 29 мая. В ряде регионов раздавались взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ ежедневно терроризирует украинцев

РФ ежедневно терроризирует украинцев / © Getty Images

В ночь на 29 мая россияне атаковали Украину ударными дронами.

О деталях атаки сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 90 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Особенность воздушного удара — атакованы объекты на прифронтовых территориях», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке и севере страны.

«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях», — добавили в ведомстве.

Напомним, 29 мая российские захватчики атаковали ракетами Одесчину. В Сумах в ночь на 29 мая также прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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