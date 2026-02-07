Атака по Украине 7 февраля: ракеты и дроны летели на запад, все детали

Последствия российской атаки 7 февраля

Дополнено новыми материалами

В ночь на 7 февраля российские войска осуществили очередную массированную ракетно-дроновою атаку по Украине. Главной целью ударов стала энергетика — враг бил по ключевым подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются основой энергосети.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, подчеркнув, что россияне также атаковали объекты генерации — Бурштынскую и Добротворскую ТЭС.

«Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений. Диспетчером „Укрэнерго“ активирован запрос на аварийную помощь от Польши», — добавил Шмыгаль.

Компания ДТЭК сообщила, что по команде диспетчера были применены экстренные отключения электроэнергии, в частности в столице и ряде других регионов.

В Укрэнерго отметили, что из-за повреждения объектов энергетики ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний временно не применяются.

Зеленский прокомментировал российскую атаку 7 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки РФ применила более 400 дронов и около 40 ракет различных типов.

«Каждый день Россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары. Важно, чтобы на это реагировали все, кто поддерживает трехсторонние переговоры. Москву надо лишить возможности давить на Украину холодом. Для этого нужны ракеты к „петриотам“, NASAMS и другим системам. Каждая партия помогает нам пройти эту зиму. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и действительно помогает», — отметил глава государства.

Ивано-Франковская область

По сообщению местных медиа, с 03:12 в области продолжалась воздушная тревога. В Бурштыне первые взрывы прозвучали около 4:00, а к 7 утра зафиксировали более десяти мощных взрывов.

Руководитель ОВА Светлана Онищук подтвердила атаку ракетами и беспилотниками. Взрывы слышали также в Ивано-Франковске, где, по словам мэра Руслана Марцинкива, работала ПВО.

Впоследствии мэр города сообщил, что после вражеской атаки ситуация в энергосистеме остается критической. Несмотря на работу сил ПВО, часть инфраструктуры получила повреждения, поэтому перебои с электроснабжением могут быть длительными.

Львовщина

Более шести часов область находилась под массированной атакой дронов и ракет. Повреждены объекты критической энергетической инфраструктуры.

В селе Старый Добротвор после попадания БпЛА загорелся жилой дом — пожар ликвидировали, сообщения о жертвах и пострадавших пока не поступали. Силы ПВО сбили часть беспилотников и по меньшей мере две ракеты.

Волынь

Глава ОВА Роман Романюк сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате атаки «Шахедов». Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Последствия атаки на Волынь

Последствия атаки на Волынь

Киевская область

В городе Яготин в результате удара дронов возник масштабный пожар на территории складского комплекса кондитерской фабрики. ГСЧС ликвидирует последствия.

Активист и советник министра обороны Сергей Стерненко и депутат Алексей Гончаренко заявили, что под ударом оказались склады компании Roshen.

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Также зафиксировано повреждение жилой и промышленной инфраструктуры. Из-за последствий атаки введены аварийные отключения электроэнергии, а объекты критической инфраструктуры и мобильные станции перевели на резервные источники питания.

По словам главы ОВА Николая Калашника, в Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля. В Бориспольском районе в результате обстрела получили повреждения складские помещения и логистический центр одного из предприятий.

Хмельницкая область

Руководитель ОВА Сергей Тюрин сообщил о работе ПВО и повреждении жилого дома. Мужчина 1971 года рождения получил травму ноги, его госпитализировали, состояние удовлетворительное.

Последствия атаки на Хмельницкую область

Ровенская область

Глава ОГА Александр Коваль сообщил о попадании в жилой дом, повреждениях критической инфраструктуры и раненых. По предварительным данным, травмированы два человека. Фиксируются обесточивания, возможны перебои с водоснабжением.

Последствия атаки на Ровенскую область

Последствия атаки на Ровенскую область

Последствия атаки на Ровенскую область

Днепропетровщина

Враг атаковал область беспилотниками. В Днепре повреждено коммунальное предприятие, троллейбусы и другой транспорт.

В Синельниковском районе пострадала 68-летняя женщина, повреждены частные дома, газопровод и пожарное подразделение. Никопольщину обстреляли из артиллерии.

Винницкая область

В Винницкой области в результате вражеской атаки пострадало учебное заведение. Разрушена стена одного из учебных корпусов. Также повреждены еще пять зданий, в частности общежития. В помещениях выбиты двери и более 150 окон, повреждена система теплоснабжения.

По предварительным данным, раненых нет. На месте работают все соответствующие службы, продолжается оценка масштабов разрушений.

Последствия атаки на Винницкую область

Последствия атаки на Винницкую область

Последствия атаки на Винницкую область

Последствия атаки на Винницкую область

Последствия атаки на Винницкую область

Черниговщина

За прошедшие сутки Черниговская область подверглась 32 обстрелам, зафиксировано около 60 взрывов.

В Семеновке прогремели два взрыва — враг применил боеприпасы типа «молния». Поврежден многоквартирный дом, в котором также работал продовольственный магазин. Разрушениям подверглись частные дома и линия электроснабжения.

На пограничье зафиксирован удар «молнии» по объекту связи. Кроме того, ночью ударный беспилотник типа «Шахед» атаковал транспортную инфраструктуру в Нежинский район.

Черкасская область

В Черкасской ОВА сообщили, что враг в очередной раз атаковал область. Силы противовоздушной обороны в пределах Черкасской области уничтожили шесть вражеских беспилотников. В большинстве случаев обошлось без последствий.

В то же время на Уманщине утром зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры. Обломки дрона и взрывная волна задели по меньшей мере три частных дома, хозяйственные постройки и несколько автомобилей.

За медицинской помощью обратился один человек. Предварительно, у мужчины диагностировали острую реакцию на стресс. На месте работают экстренные и коммунальные службы, продолжается обследование территории.

Кроме того, из-за сверхсложной ситуации в объединенной энергосистеме страны в области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Польша поднимала авиацию

Польша ночью поднимала боевую авиацию из-за атаки российских войск по Украине. По данным Оперативного командования Вооруженных сил страны, системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности. Нарушений воздушного пространства зафиксировано не было, после завершения угрозы силы вернулись к стандартному режиму работы.

Также в Польше временно останавливали работу нескольких аэропортов. В частности, около 6:30 были приостановлены воздушные операции в аэропортах Жешува и Люблина. Такое решение приняли для обеспечения бесперебойной работы военной авиации.

Как отмечается, примерно в 6:30 утра было прекращено выполнение рейсов в аэропортах Жешува и Люблина. Причиной стало обеспечение приоритетной и безопасной работы военной авиации. Параллельно Федеральное управление гражданской авиации США, комментируя ситуацию агентству Reuters, заявило, что воздушное пространство над польскими аэропортами закрывали из-за «незапланированной военной активности».

В сообщении FAA для пилотов отмечается, что аэропорты Люблина и Жешува стали временно недоступными «в связи с военными действиями, направленными на обеспечение государственной безопасности».