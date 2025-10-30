ТСН в социальных сетях

Украина
108
1 мин

Атака по Украине: где введены аварийные отключения света

Восстановительные работы продолжаются там, где сейчас это позволяет ситуация безопасности.

Анастасия Павленко
В ряде регионов нет света

В ряде регионов нет света / © Getty Images

В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация безопасности. Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении ведомства.

В ДТЭК также сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской области введены экстренные отключения.

Напомним, Россия атакует Украину ударными беспилотниками. ПВО работает в ряде регионов. В Ивано-Франковской области зафиксированы взрывы.

