Атака по Украине продолжается: где двигаютс вражеские дроны
Начавшаяся еще ночью атака по Украине продолжается.
Россияне продолжают атаковать Украину. В Воздушных силах предупредили, что в небе есть вражеские «Шахеды».
Движение беспилотников:
Несколько групп БпЛА на юге Черкасской области, курс западный/юго-западный
БпЛА на юге и севере Житомирщины, курс западный
БпЛА на Киевщине, курсом на Макаров
БпЛА курсом на Черкассы с востока
БпЛА на юге Кировоградщины, курс западный
БпЛА на севере Днепропетровщины, курс западный
БпЛА на западе Полтавщины, курс юго-западный
Воздушная атака 29 марта — последние новости
В Конотопе Сумской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города.
Ночью россияне атаковали Хмельницкую область. В области работали силы противовоздушной обороны — есть ущерб. В результате атаки были перебои с электроснабжением.