ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
629
Время на прочтение
1 мин

Атака по Украине продолжается: где двигаютс вражеские дроны

Начавшаяся еще ночью атака по Украине продолжается.

Автор публикации
Анастасия Павленко
«Шахед» / © Associated Press

Россияне продолжают атаковать Украину. В Воздушных силах предупредили, что в небе есть вражеские «Шахеды».

Движение беспилотников:

  • Несколько групп БпЛА на юге Черкасской области, курс западный/юго-западный

  • БпЛА на юге и севере Житомирщины, курс западный

  • БпЛА на Киевщине, курсом на Макаров

  • БпЛА курсом на Черкассы с востока

  • БпЛА на юге Кировоградщины, курс западный

  • БпЛА на севере Днепропетровщины, курс западный

  • БпЛА на западе Полтавщины, курс юго-западный

Воздушная атака 29 марта — последние новости

В Конотопе Сумской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города.

Ночью россияне атаковали Хмельницкую область. В области работали силы противовоздушной обороны — есть ущерб. В результате атаки были перебои с электроснабжением.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie