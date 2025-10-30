ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3123
Время на прочтение
1 мин

Атака по Винницкой области: умерла 7-летняя девочка

Врачи боролись за жизнь ребенка, но он получил тяжелые травмы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Сегодня, 30 октября, скончалась 7-летняя девочка, пострадавшая во время атаки россиян по Винницкой области.

Об этом сообщила первый заместитель руководителя ОВА Наталья Заболотная.

«Девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, ее не удалось спасти… Из-за удара пострадали также 4 взрослых: двоих госпитализировали, их состояние — средней тяжести. Еще двое получили легкие ранения», — уточнила она.

Напомним, россияне массированно атаковали Винницкую область и попали в критическую и гражданскую инфраструктуру. Повреждены также транспортные средства и жилые дома. В настоящее время спасатели на месте прилетов ликвидируют пожары. Там работают взрывотехники. В области продолжается возобновление электроснабжения.

Российская армия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, запустив 653 ударных БпЛА и 52 ракеты.

Дата публикации
Количество просмотров
3123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie