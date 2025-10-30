- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3123
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака по Винницкой области: умерла 7-летняя девочка
Врачи боролись за жизнь ребенка, но он получил тяжелые травмы.
Сегодня, 30 октября, скончалась 7-летняя девочка, пострадавшая во время атаки россиян по Винницкой области.
Об этом сообщила первый заместитель руководителя ОВА Наталья Заболотная.
«Девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, ее не удалось спасти… Из-за удара пострадали также 4 взрослых: двоих госпитализировали, их состояние — средней тяжести. Еще двое получили легкие ранения», — уточнила она.
Напомним, россияне массированно атаковали Винницкую область и попали в критическую и гражданскую инфраструктуру. Повреждены также транспортные средства и жилые дома. В настоящее время спасатели на месте прилетов ликвидируют пожары. Там работают взрывотехники. В области продолжается возобновление электроснабжения.
Российская армия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, запустив 653 ударных БпЛА и 52 ракеты.