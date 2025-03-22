Атака по Запорожью: на руинах дома обнаружили фото погибшей девочки

Поздним вечером, 21 марта, РФ атаковала Запорожье дронами. По состоянию на утро 22 марта поисково-спасательные работы закончили — погибли три человека, еще 13 граждан получили ранения. Среди погибших – ребенок.

В ходе разбора завалов дома спасатели обнаружили портрет погибшей 14-летней девочки на часах.

Фото: Associated Press

Ребенок погиб в собственном доме

Накануне стало известно, что в больнице скончалась 38-летняя женщина. Медики более 10 часов сражались за ее жизнь, сообщили в ОВА.

"Эта атака унесла жизни целой семьи. Тела дочери и папы вытащили из-под завалов. За жизнь мамы медики боролись более 10 часов, к сожалению, спасти ее не удалось", — говорится в сообщении.

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