Атака продолжалась почти сутки: происходит в Кривом Роге после удара

Последствия атаки / © Associated Press

Комбинированная атака на Кривой Рог продолжалась почти сутки — до поздней ночи. Россияне запустили по городу более 70 беспилотников и баллистическую ракету «Искандер-М» — серьезно повредили объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

«До поздней ночи враг продолжал атаковать наш город ударными БпЛА, в целом комбинированная атака продолжалась почти сутки и была направлена на гражданскую инфраструктуру и объекты. В сутки Кривой Рог атаковало более 70 БпЛА и баллистическая ракета „Искандер-М“. Главное — без потерь. Значительно повреждены объекты инфраструктуры. Возникло несколько пожаров, они были оперативно ликвидированы», — отметил Вилкул.

По его данным, в больницах города находятся семь раненых людей. В частности, четверо взрослых находятся в состоянии средней тяжести, трое детей — в удовлетворительном состоянии.

«В результате вражеских атак и повреждений объектов инфраструктуры без электричества находятся более 3100 абонентов. Ведутся работы по восстановлению. Система водоканала работает частично на генераторах, водоснабжение осуществляется, но иногда возможно снижение давления. Котельной удалось ночью перезапустить, работают», — добавил Вилкул.

Он также сообщил, что в шахтах из-за обстрелов оказались заблокированы 90 шахтеров. К утру, 23 января всех уже подняли на поверхность. Спасательная операция длилась более 10 часов.

22 января в Днепропетровской ОВА сообщали, что в результате российского массированного удара по Кривому Рогу пострадали 12 человек, среди них двухлетний мальчик и трое старших детей. Сообщалось о повреждении двухэтажного домостроения, административных зданий, объектов инфраструктуры и заведения культуры.

По данным Воздушных сил, в ночь на 23 января россияне запустили по Украине 101 ударный дрон. Украинская ПВО сбила 76. Еще 19 БпЛА попали в 12 местах. Больше всего пострадала Днепропетровщина.