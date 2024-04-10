Атака ракет и дронов на Одесскую область: повреждена инфраструктура и объект энергетики

оккупанты применили баллистику для своих ударов.

Ночью и на рассвете 10 апреля армия Российской Федерации атаковала Одесскую область беспилотниками и нанесли ракетные удары. В регионе есть "прилеты" по важным инфраструктурным объектам.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Поначалу россияне запустили ударные беспилотники. Под прицелом оккупационной армии снова находилась энергетическая инфраструктура. Силы ПВО уничтожили два беспилотника.

Впрочем, уже на рассвете российские войска атаковали Одесскую область ракетами. В частности, баллистика.

"В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков россияне ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Также поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей", — говорится в сообщении.

Пока известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия.

Напомним, этой ночью российские оккупанты атаковали юг Украины — Николаевскую и Одесскую области. Под прицелом армии РФ оказалась энергетическая инфраструктура в регионах.

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