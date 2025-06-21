Атака ракет и "Шахедов" на Полтавщину: первые детали от власти о попадании и последствиях

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Ночью 21 июня российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Полтавскую область. В Кременчугском районе произошли попадания. Один человек получил травмы средней тяжести.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях", - подчеркнул чиновник.

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По его словам, большинство средств поражения были сбиты силами и средствами ПВО, но без "прилетов" не обошлось. В настоящее время спасатели работают над ликвидацией последствий.

Атака на Кременчуг

Этой ночью враг атаковал Украину БПЛА. В частности, военные предупреждали об угрозе Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей. Во время воздушной тревоги, около 01:00, в Кременчуге раздались взрывы.

Впоследствии ПС предупредили, что оккупационные войска запустили в направлении города ракеты. Стало известно, что россияне атаковала Кременчуг крылатыми ракетами . Во время масштабной воздушной тревоги оккупанты запустили еще и "Кинжалы".

Заметим, ночью тревога в Полтавской области длилась семь часов. В Кременчуге произошло около 50 мощных взрывов. Войска РФ массово ударили по городу , в частности "Шахедами" и "Кинжалами".

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Дата публикации 20:02, 20.06.25 Количество просмотров 33 Что делать с нашествием "Шахедов"? Суммы в опасности? Разбор от Михаила Самуся