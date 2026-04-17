Атака РФ на Чернигов: без света остались тысячи абонентов

В Чернигове в результате вражеской атаки был поврежден энергетический объект, что привело к масштабному отключению электроэнергии.

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".

По информации энергетиков, без света осталось около 6 тысяч абонентов в городе. Повреждение зафиксировано в Черниговском районе.

Восстановительные работы не начаты — энергетики смогут приступить к ликвидации последствий только после стабилизации ситуации безопасности.

Специалисты отмечают, что ситуация остается сложной, а сроки возобновления электроснабжения будут зависеть от условий безопасности.

Атака РФ на Киев 16 апреля - что известно

Ночной террор со стороны РФ повлек за собой масштабные разрушения и человеческие потери в столице. К настоящему времени известно о четырех погибших: жертвой атаки стал 12-летний ребенок, а также двое мужчин и женщина. Спасательные подразделения работали на грани возможностей, деблокируя жителей из-под завалов поврежденных построек.

Ударная волна и попадание не обошли и коммерческий сектор — в Киеве существенно пострадал автоцентр, где экспонировали премиальную автомобильную и мототехнику. На территории объекта также зафиксированы летальные случаи.

Трагический контекст обстрелов подчеркивают личные истории горожан. В частности, киевлянка Елена Гельвих, которая 16 апреля отмечает 34-летие, вместо праздничных поздравлений встретила утро под звуки взрывов в квартире с выбитым стеклом. Ее эмоциональная публикация в Threads об испорченном празднике и реалиях жизни в столице получила значительный резонанс в соцсетях.