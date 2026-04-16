Атака РФ на Днепр: уже 10 раненых (фото)

Атака на Днепр

Российская атака на Днепр привела к ранению не менее 10 человек. Из них семь находятся в больницах.

Об этом начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Телеграмме .

У пострадавших медики диагностировали черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и акубаротравмы.

По словам представителей власти, одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные ранены — в состоянии средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

