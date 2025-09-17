Атака РФ повлекла задержки поездов: "Укрзализныця" задействует резервные тепловозы

Укрзализныця

Ночью Россия снова нанесла комплексный удар по железнодорожной инфраструктуре. В результате обесточивания на Днепровском направлении ожидаются задержки движения ряда поездов.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский .

По его словам, уже фиксируются задержки у рейсов №86/72 Львов-Запорожье-Павлоград, №85/71 Запорожье, Павлоград-Львов, №75 Киев-Кривой Рог и №80 Львов-Днепр. "К этому перечню могут добавиться и другие поезда. Следите за обновлениями на сервисе uz-vezemo.uz.gov.ua ", - отметил он.

Чтобы минимизировать последствия атаки, "Укрзализныця" уже подготовила резервные тепловозы, а локомотивные бригады отправились на маршруты.

"Наша цель неизменна – довезти каждого пассажира до пункта назначения. Делаем все возможное, чтобы сократить задержки", – подчеркнул Перцовский.

Напомним, что ранее произошло повреждение железной дороги в Киевской области. СМИ со ссылкой на Генштаб сообщали, что произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. Личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено.