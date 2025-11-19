- Дата публикации
Атака РФ на энергетику: сколько будут продолжаться отключения света на Львовщине
Из-за удара РФ по энергетике Львовщины 19 ноября ограничения будут продолжительнее.
В Львовской области фиксируют последствия атаки РФ. Так, отключение света будет продолжаться по 7 часов.
Об этом сообщает «Львовоблэнерго».
Обнародованы графики отключений для бытовых потребителей. Без света придется находиться по 7 часов.
Напомним, 19 ноября армия России ударила по Львову ракетами и "Шахедами". Из-за атаки горят гражданские склады с шинами. Жителям города рекомендуют плотно закрыть окна.
Предварительно обошлось без погибших и пострадавших.