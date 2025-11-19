ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
257
Время на прочтение
1 мин

Атака РФ на энергетику: сколько будут продолжаться отключения света на Львовщине

Из-за удара РФ по энергетике Львовщины 19 ноября ограничения будут продолжительнее.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В Львовской области фиксируют последствия атаки РФ. Так, отключение света будет продолжаться по 7 часов.

Об этом сообщает «Львовоблэнерго».

Обнародованы графики отключений для бытовых потребителей. Без света придется находиться по 7 часов.

Отключение света во Львовской области 19 ноября

Отключение света во Львовской области 19 ноября

Напомним, 19 ноября армия России ударила по Львову ракетами и "Шахедами". Из-за атаки горят гражданские склады с шинами. Жителям города рекомендуют плотно закрыть окна.

Предварительно обошлось без погибших и пострадавших.

Дата публикации
Количество просмотров
257
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie