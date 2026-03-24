Атака РФ на Хмельницкую область — стало известно о раненом и перебоях со светом

Обстрел Хмельницкой области / © tsn.ua

Российские войска днем 24 марта атаковали Хмельницкую область. В регионе работали силы противовоздушной обороны — есть сбивание воздушных целей. Также известно о раненом мужчине.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, в Шепетовском районе в результате обстрела пострадал мужчина. У него диагностировали контузию и ушиб головного мозга. Пострадавшего госпитализировали, пока он находится под наблюдением медиков.

В области — перебои с электричеством

Из-за атаки в области зафиксировали перебои с электроснабжением. Над восстановлением света уже трудятся энергетики.

Глава области поблагодарил сил ПВО за защиту, а также все службы, которые ликвидируют последствия вражеского обстрела.

Напомним, 24 марта россияне нанесли удары по Украине. Пострадали Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница, Житомир.

Зафиксировано попадание в разных районах Львова, 13 человек ранены.

В взрывах также прозвучали и в Виннице Там поднялся столб черного дыма. Взрывы были слышны во время воздушной тревоги, продолжающейся в области.

В Ивано-Франковске в центре под обстрелом РФ погибли два человека, а среди раненых — ребенок.

В Воздушных силах уже прокомментировали массированную атаку 24 марта.