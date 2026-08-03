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Атака РФ на Киев 1 августа: по дороге к укрытию погибли мать и ее дочь
Во время российского обстрела Киева в ночь на 1 августа погибла менеджер проектов сети «Сільпо» Елена Рожнятовская и ее 18-летняя дочь Екатерина.
Во время ночной ракетной атаки России на Киев 1 августа 2026 года погибли Елена Рожнятовская и ее 18-летняя дочь Екатерина. Трагедия произошла, когда женщины пытались добежать до укрытия.
Об этом сообщили на Facebook-странице «Работа в Сильпо».
В сообщении говорится, что обе женщины были работниками компании «Сильпо». Елена занимала должность менеджера проектов в отделе мерчандайзинга Операционного офиса. Ее дочь Екатерина работала продавцом-консультантом в отделе свежих продуктов в магазине.
Атака по Киеву 1 августа — что известно
В ночь на пятницу, 1 августа, войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами. Падения обломков и пожары зафиксированы в Соломенском, Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Печерском и других районах. По меньшей мере, девять человек погибли, еще 33 — ранены.
Среди погибших в Киеве — патрульный полицейский Егор Терехин, ему было всего 22 года.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что противовоздушная оборона сбила всего одну баллистическую ракету из 27 из-за отсутствия ракет к системам ПВО Patriot.